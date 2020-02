Conte: “Handanovic per il derby? Vediamo. A gennaio ottime operazioni, abbiamo alzato…”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter a Udine: “Penso che per Handanovic sia meglio parlare con i dottori, è più specifica la risposta da parte loro. Vediamo. Ci sono sette giorni per recuperarlo in vista del derby. Complimenti a Daniele Padelli, si è fatto trovare pronto. Ha dato sicurezza alla squadra. Non avevo dubbi. Questo è un gruppo di calciatori costruito con grande attenzione non solo per qualità tecniche ma soprattutto morali. Oggi mi rende felice che sia toccato a lui. Meritava e merita questo tipo di soddisfazioni. Mi preme sottolineare che abbiamo giocato con Bastoni 20 anni e Esposito 17 anni. Molto più importante questo dei cambi che sono stati fatti. Penso che l’attenzione nostra era posta sul fatto di cercare migliorare alcune caratteristiche in alcuni ruoli, sulle ali dovevamo fare questo. Moses e Young sono giocatori che conoscevo molto bene. Siamo riusciti a fare delle ottime operazioni e abbiamo alzato il tasso d’esperienza e la qualità sugli esterni. Eriksen? L’idea è questa: dargli dei compiti in fase di non possesso e di possesso. Sicuramente ho dovuto forzare un po’ l’inserimento di Christian, come era successo con la Fiorentina. Ho fatto entrare Eriksen dall’inizio e per fortuna avevamo recuperato Brozo, anche se non al 100%. Eriksen entra in un sistema di gioco nuovo, è un giocatore che ha buona esperienza e qualità. Un giocatore che è abituato al campionato inglese, che è un campionato bello tosto”.

(Inter TV)