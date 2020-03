TS – Rinvio Juve-Inter, Conte infastidito ma anche sconfortato: ecco il motivo

La scelta di rinviare Juventus-Inter ha provocato un vortice di polemiche sia per la decisione che per il tempismo. L’Inter, con Marotta, ha alzato la voce, pretendendo uniformità e chiarezza sin da subito e dall’Assemblea straordinaria in programma oggi alle ore 12 potrebbero arrivare novità importanti in tal senso. L’edizione odierna di Tuttosport, però, riporta anche le reazioni di Antonio Conte che era pronto a sfidare la Juve:

“Il cambio dell’ultima ora ovviamente ha notevolmente infastidito (eufemismo) anche Antonio Conte. Per l’allenatore nerazzurro diventa un ottovolante preparare la parte finale di stagione in questo modo. Aveva lavorato su questa partitissima in un certo modo fino a ieri mattina. Poi tutto è saltato. Il tecnico salentino è sconfortato perché, di fronte a modifiche di calendario così improvvise, diventa un problema lavorare sulla testa dei giocatori”.