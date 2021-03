Inter, Conte indica il colpo da 40mln dalla Premier: “Il tecnico fa una richiesta”

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il tecnico nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Youri Tielemans del Leicester

L'Inter si gode il primo posto, ma non si accontenta. La dirigenza, nonostante l'incertezza sul futuro societario , sta progettando il lavoro futuro sul mercato cercando i possibili nomi per rinforzare l'organico. E, secondo quanto riporta la stampa inglese, il club neazzurro avrebbe messo gli occhi, su indicazione di Antonio Conte, su Youri Tielemans , talentuoso centrocampista classe '97 del Leicester City.

"L'Inter offrirà 40 milioni di euro - scrive Fichajes.net - per avere il calciatore: Conte ha dato la sua approvazione e avrebbe chiesto a Marotta e Ausilio di arrivare ad un accordo il prima possibile, prima che anche altri top club europei si inseriscano. Sarà dunque essenziale la vittoria dello scudetto, sia per questioni economiche che di prestigio: il giocatore vuole infatti giocare per un club vincente la prossima stagione", si legge.