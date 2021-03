Inter, entro domani gli stipendi gennaio-febbraio? “Fonti dal club riferiscono…”

Attesi sviluppi in queste ore in merito alle scadenze da ottemperare entro la fine di marzo: ecco le ultime da Il Giorno

Sono attesi importantissimi sviluppi per quanto riguarda le scadenze da rispettare entro fine marzo in casa Inter. Secondo quanto si legge su Il Giorno, infatti, nelle prossime ore dovrebbero arrivare importanti liquidità per rispettare tutti i termini: "Entro domani, secondo quanto trapelato da fonti interne alla società, dovrebbero arrivare gli stipendi di gennaio e febbraio. Ma la notizia non ha conferme certe. Parallelamente si attendono eventuali novità riguardo alle trattative con le realtà interessate a rilevare l'Inter o (ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime settimane) a fornire un finanziamento ponte. Questa seconda strada consentirebbe a Suning di arrivare fino al termine della stagione e godersi l'eventuale trionfo, il primo in campionato dopo dieci anni e il secondo in pochi mesi per Nanchino dopo quello con il Jiangsu.