Repubblica – Juve soddisfatta per la crisi Conte-Inter. E quel “Ma Sarri lo cacciano?”…

Antonio Conte e l’Inter pronte a dirsi addio? Secondo Repubblica, la separazione è ormai praticamente inevitabile. Troppo forte la spaccatura tra il tecnico e la società dopo la sfuriata al termine della partita di Bergamo.

“Conte, ai ferri corti con l’Inter, sta tentando di riallacciare il filo che lo lega al proprio passato juventino. Oltre a citare da tempo la Juve come modello in modo ossessivo e fastidioso per alcuni tifosi interisti – l’ex ct da settimane è in contatto con dirigenti, giocatori ed ex giocatori juventini. La domanda che fa è sempre quella: “Ma Sarri lo cacciano?”. La speranza di Antonio è prendere il suo posto. Una speranza vana: qualsiasi sarà il futuro di Sarri, la policy a Torino non cambia. Su Conte non si torna indietro, sul suo nome resta un veto”, scrive oggi Repubblica.

LA SODDISFAZIONE DEI VERTICI JUVE

“Se da un lato non vogliono riprenderselo, dall’altro i vertici della Juventus vedono con sollievo il fatto che Conte possa divorziare con l’Inter. Dopotutto, per i bianconeri resta una bandiera. Era il capitano ai tempi di Moggi. E un simbolo di anti-interismo”.