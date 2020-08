Vanni (Repubblica): “Da settimane Conte sente la Juve per tornare. Ma su di lui c’è un veto”

Antonio Conte vuole, vorrebbe tornare alla Juventus. Ne è convinto Franco Vanni, giornalista di Repubblica, che parla di contatti continui tra il tecnico dell’Inter e la società bianconera.

“Antonio Conte, che cita la Juventus come modello, da settimane sente dirigenti, giocatori ed ex giocatori Juve: “Ma Sarri lo cacciano?” Voleva andare a Torino un anno fa. Nevded e Paratici erano d’accordo, non la proprietà. Ora ci sta riprovando, ma il veto sul suo nome resta“, scrive Vanni.

E intanto, la frattura con l’Inter sembra sempre più insanabile.