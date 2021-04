Inter, nessun dubbio per Conte: tornano i titolarissimi, sciolto il dubbio a sinistra

Decisa la formazione anti-Napoli: il tecnico nerazzurro conferma la squadra base, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto

Fabio Alampi

L'Inter di Antonio Conte si prepara per la trasferta di Napoli, uno degli ultimi ostacoli verso il traguardo scudetto. nessun dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro, che contro i partenopei si affiderà all'undici tipo escluso Perisic, che partirà dalla panchina. Come scrive il Corriere dello Sport, spazio ai titolarissimi: "Niente sorprese o rivoluzioni. Antonio Conte aveva già deciso giovedì la formazione da schierare a Napoli e non ha cambiato idea nelle sedute di venerdì e di ieri. Davanti ad Handanovic, che ha incassato appena 4 reti nelle ultime 13 giornate di campionato, ci sarà il muro difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

[...] La cerniera centrale della mediana sarà composta dal rientrante Barella, da Brozovic e da Eriksen. Sensi e Vecino sono considerate due carte da giocare a partita in corso. Esattamente come Gagliardini. Capitolo attacco: ritorna la coppia Lukaku-Martinez dopo che contro il Cagliari era toccato a Sanchez far coppia con il belga".

Risolto il dubbio a sinistra

L'unico dubbio di formazione, quello riguardante l'esterno sinistro, è stato vinto da Matteo Darmian: "L'unico (piccolo) dubbio era a sinistra dove Young, titolare contro Bologna, Sassuolo e Cagliari, sta accusando una flessione. Non a caso, domenica scorsa durante la ripresa l'inglese era stato sostituito per inserire Hakimi (a destra) e spostare Darmian sul lato opposto. La mossa aveva portato alla rete dell'1-0: assist del marocchino e stoccata dall'ex Parma. Questa "formula" sulle fasce sarà riproposta al "Maradona", con l'ex Real e Borussia Dortmund che ritroverà una maglia da titolare dopo la prova non indimenticabile nel recupero contro il Sassuolo. Perisic si accomoderà in panchina".