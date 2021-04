Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte ha scelto chi giocherà a sinistra

Tre punti importantissimi in palio nel match del Maradona: le ultime sulle scelte dei due allenatori

Meno di 24 ore al calcio d'inizio di Napoli-Inter, gara valida per il posticipo della dodicesima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Conte cerca il dodicesimo sigillo di fila per puntellare ulteriormente la sua classifica e avvicinarsi al sogno scudetto. Gli azzurri, dal canto loro, vogliono fare risultato per approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Atalanta. Qui di seguito le probabili formazioni dell'incontro, con le ultime riportate dalla Gazzetta dello Sport: