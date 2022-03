Conte: “Il Tottenham era una buona soluzione per me, qui mi sto divertendo”

Domani, alle 18.30, a Old Trafford va in scena il big match tra Manchester United e Tottenham. Una partita particolare per Antonio Conte

Marco Macca

Domani, alle 18.30, a Old Trafford va in scena il big match in chiave europea tra Manchester United e Tottenham. Una partita particolare per Antonio Conte, spesso accostato alla panchina dei Red Devils. Sull'argomento, l'ex Inter ha parlato così in conferenza stampa:

"Quando lo United ha deciso di licenziare Solskjaer, io avevo già firmato per il Tottenham. Mi sono divertito a farlo perché, in quel momento, ho trovato questa situazione molto buona per me, ovvero lavorare in un club moderno con uno stadio fantastico, con un campo di allenamento fantastico, con un grande compito per cercare di costruire qualcosa di importante, di costruire qualcosa di competitivo per il futuro. Ora il presente per me è il Tottenham. Ripeto, mi sto divertendo molto a lavorare in questo club con questi giocatori. Stiamo cercando di migliorare, di aumentare il nostro livello, questo è il nostro obiettivo in questo momento. Ripeto, io mi sto divertendo".

(Fonte: manchestereveningnews.co.uk)