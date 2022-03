ESCLUSIVA Facchetti: “Con Conte grammatica, con Inzaghi poesia. Toro? Ha dominato la Juve”

"Nessuna crisi Inter. Abbiamo avuto un calo mentale per tre-quattro partite, ma le prestazioni ci sono sempre state"

Redazione1908

L'Inter, archiviato il successo sfortunato contro il Liverpool, si rituffa in campionato. Per commentare il momento nerazzurro, FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Gianfelice Facchetti, noto tifoso del club meneghino.

Ha ancora l’amaro in bocca per l’eliminazione?

“Più che altro per come siamo stati eliminati… Chissà come sarebbero andate le cose all’andata se ci fosse stato Barella”.

A che punto è l’Inter dal punto di vista della dimensione europea?

“Nel doppio confronto contro il Liverpool siamo stati all’altezza. Fossimo passati, nessuno avrebbe potuto recriminarci nulla”.

Ora i nerazzurri sono paradossalmente più “avvantaggiati” in chiave scudetto?

“No, ci sono due avversarie molto toste alle spalle…”.

Teme più Milan o Napoli?

“Il Milan è imprevedibile. Nel derby di campionato abbiamo dominato per un tempo intero, poi però alla fine hanno vinto loro e, da lì, hanno cominciato a recuperare terreno”.

Il Napoli invece?

“Per come avevano vinto con la Lazio, pensavo fossero loro i nostri principali antagonisti. Poi però hanno perso una sorta di “match point” con il Milan… In ogni caso non voglio dare lo scudetto per scontato per scaramanzia”.

L’Inter è definitivamente uscita dalla crisi?

“Parlare di crisi mi sembra esagerato. Abbiamo avuto un calo mentale per tre-quattro partite, ma le prestazioni ci sono sempre state. Anche con il Milan in Coppa Italia, per esempio, meritavamo qualcosa in più noi. Così come contro il Napoli al Maradona in campionato”.

In cosa differisce l’Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte?

“Con Inzaghi i giocatori sono più liberi di esprimersi. Conte ha insegnato la grammatica, Inzaghi la prosa e – successivamente – la poesia”.

Che tipo di partita prospetta contro il Torino?

“Sarà molto tosta. Le squadre di Juric sono sempre toste da battere e, contro il Toro, abbiamo sempre avuto difficoltà. Alta la guardia: nel derby hanno praticamente dominato la Juventus…”.