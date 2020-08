Conte ai saluti, Allegri sullo sfondo. Lunedì l’incontro Con Zhang sancirà il divorzio con l’Inter

Serata amara per l’Inter che perde la finale di Europa League con il Siviglia e, molto probabilmente, anche il tecnico che fin lì ce l’ha portata, Antonio Conte. Le dichiarazioni dell’allenatore sanno di addio e la discussione col presidente darà solo l’ufficialità.

“Ecco perché la finale persa con il Siviglia, poco prima di mezzanotte, sembrava già dimenticata. Ed ha tutta l’aria di essere stata l’ultima partita di Conte con l’Inter. Sullo sfondo è inevitabile mettere il nome di Massimiliano Allegri, prima scelta nerazzurra se, come tutto fa pensare, l’incontro tra Conte e Steven Zhang a inizio settimana sancirà il divorzio.

E’ chiaro come il nodo non siano le prestazioni, ma gli equilibri interni tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. Siamo ai saluti, la tregua serviva solo per arrivare in fondo all’Europa League. Ora inizia un’altra partita, dietro una scrivania, di cui però Antonio sembra già conoscere il finale. Ogni momento è buono per l’incontro con Zhang, non passeranno troppi giorni, probabilmente lunedì è il giorno giusto. Perché l’Inter ha bisogno di programmare e l’allenatore ha necessità assoluto di chiarezza, nei rapporti interni con la società”, spiega La Gazzetta dello Sport.