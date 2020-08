Zhang: “Inter sulla strada per vincere. Conte? Grande lavoro di tutti, ora pianifichiamo”

Intervenuto a Sky Sport, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Prima di tutto credo che dobbiamo ringraziare gli operatori medici del mondo che ci proteggono e l’hanno fatto negli ultimi mesi. Senza di loro non potremmo essere qui. Vorrei dedicare questa serata ai loro sforzi. Bilancio? Molto positivo riguardando tutta la stagione, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e lottare per vincerla, due anni fa non potevamo pensarci. Tutti stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo lavorando in questa direzione, vincere o perdere fa parte del calcio ma arrivare in finale ci rende ottimisti. Nuova stagione? Ci riposeremo, i giocatori e lo staff se lo meritano. La stagione inizierà tra poco, nei prossimi giorni e nelle settimane penseremo al futuro e vogliamo migliorare. Non ha funzionato stavolta, ci riproveremo l’anno prossimo. E’ questo il bello dello sport, provare a dare il massimo e provare a migliorare. Futuro con Conte? Devo riconoscere che lui e il suo staff, tutti del club stanno facendo un grande lavoro. Come ho detto, ci riposeremo e penseremo al futuro e lo pianificheremo”.