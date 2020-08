Conte, Zhang vuole trovare un punto di incontro: ecco cosa sarà decisivo. Il grande rischio…

“Beppe Marotta e Piero Ausilio, resterà in attesa e verrà coinvolto solo se davvero si aprirà uno spiraglio per la “pace”. A quel punto, si dovranno sedere attorno ad un tavolo per trovare il modo di convivere senza altre turbolenze. In una situazione del genere, il grande rischio infatti è che, non trovando vie di uscita si preferisca andare avanti, anche senza aver risolto i problemi. Così al primo incidente, l’incendio inevitabilmente si riaccenderebbe”.

(Corriere dello Sport)