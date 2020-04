Inter, individuata la contropartita per Lautaro. Ma da Barcellona arriva una netta chiusura

Lautaro Martinez rimane il grande obiettivo di mercato del Barcellona: i blaugrana sono pronti a tutto pur di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino, ma dovrà fare i conti con le resistenze dell’Inter, che non intende fare sconti. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato la contropartita giusta per dare l’ok all’operazione: “Se si escludono i sogni, come Messi o Griezmann – per i quali ci sarebbe bisogno di una trattativa alternativa, oltre a un grande sforzo economico da parte di Suning -, il giocatore preferito dall’Inter è il centrocampista Arthur. Brasiliano, classe ’96, il ragazzo piaceva già ai tempi del Gremio. A Barcellona si è imposto, tant’è che il presidente Bartomeu – in forte bilico… – lo ritiene incedibile“.