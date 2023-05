Coppa Italia, la Juventus farà il tifo per l’Inter? Ecco i diversi scenari europei

L'Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano si apprestano a disputare la finale di Coppa Italia, in programma domani a Roma allo stadio Olimpico. Per entrambe le squadre c'è la possibilità di alzare al cielo un trofeo, in attesa delle rispettive finali europee (Champions League per i nerazzurri, Conference League per i viola). Una sfida, quella dell'Olimpico, che avrà tanti altri spettatori particolarmente interessati: tra questi, nello specifico, la Juventus. Andiamo a vedere perchè.