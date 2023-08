Correa, addio sempre più complicato ma l’Inter ci spera. E il tesoretto andrà su…

"Il club di Viale della Liberazione continua ad auspicarsi di poter piazzare Correa in Arabia Saudita (o comunque di cedere l’argentino in via definitiva per un incasso non indifferente, da una quindicina di milioni di euro), ma più i giorni passano, più tale ipotesi diventa una speranza anziché una realtà concreta, come trapelato pure ieri a Ferrara. Il tesoretto messo da parte dopo la ricca cessione di Onana al Manchester United, tolta la parte destinata ad Arnautovic che sarà il terzo (o il quarto) attaccante nerazzurro, verrà dunque spostato sul braccetto destro, col profilo di Tomiyasu in pole", commenta Tuttosport.