Stefan de Vrij parla a Inter TV dopo la vittoria per 4-2 dell’Inter in amichevole contro l’Egnatia: ecco le sue dichiarazioni

Stefan de Vrij parla a Inter TV dopo la vittoria per 4-2 dell’Inter in amichevole contro l’Egnatia. Ecco le dichiarazioni del difensore olandese: “È stata una prova abbastanza buona. Nel primo tempo ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tantissime occasioni. Queste gare ci fanno capire dove migliorare. Dobbiamo dimostrare che siamo pronti fin da subito e che abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno. Tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere giocatori da Inter. Voglio ringraziare i tifosi perché sentiamo tanto il loro sostegno e ci aiuta molto. Daremo tutto per questa maglia.”