CorSera – Inter vuole vendere un solo big. A meno che Lukaku e Dybala…

Competitività ma con sostenibilità: è questo lo slogan del mercato in casa Inter, con i nerazzurri che dovranno sì rinforzarsi, ma tenendo sempre d'occhio i conti. Spiega infatti il Corriere della Sera: "L'addio di Perisic, annunciato dal Tottenham, riduce il monte ingaggi, non aiuta la cassa e il club conferma di dover chiudere il mercato con 60 milioni di attivo. La dirigenza dell'Inter non vuole ripetere l'esperienza dell'estate scorsa: stavolta è intenzionata prima a comprare, poi a cedere per non farsi prendere di sorpresa. Se arrivano Lukaku e Dybala, in attacco oltre a Sanchez c'è da cedere qualcuno, l'indiziato è Lautaro che ha mercato in Spagna e in Inghilterra. In difesa Bastoni rimane tra i possibili partenti, il Tottenham di Conte è la prima candidata, non l'unica. L'Inter vorrebbe vendere un pezzo solo, ma con le offerte giuste possono partire in due".