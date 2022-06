Lukaku, porte spalancate: “A fine incontro l’Inter ha lasciato questo messaggio a Rom”

Tutto lascia credere, infatti, che, in gran segreto ieri mattina sia andato in scena l’incontro programmato ormai una settimana fa

Un sogno da trasformare in realtà. E' questa la missione di Romelu Lukaku , che vuole soltanto tornare all'Inter e che dovrà convincere a tutti i costi il Chelsea di lasciarlo partire. Ma cosa è emerso dall'incontro di ieri tra il suo avvocato e i nerazzurri? Lo spiega il Corriere dello Sport: " P orte spalancate per il ritorno di Lukaku. Ma tocca a lui trovare il modo per varcarle nuovamente. È questo in sintesi il messaggio che l’Inter ha lasciato a Sebastien Ledure, legale di fiducia del bomber belga . Tutto lascia credere, infatti, che, in gran segreto ieri mattina sia andato in scena l’incontro programmato ormai una settimana fa.

La scelta sarebbe stata quella di evitare la sede di viale Liberazione, puntando su un’altra location nel centro di Milano, dove Marotta avrebbe raggiunto l’avvocato di Big Rom. Sarebbero rimasti insieme circa un’oretta, giusto il tempo di un caffè. In ogni caso, si può considerare aperta una partita che ora verrà condotta nella massima riservatezza. Non a caso, la versione più o meno ufficiale è che ieri ci sia stato un semplice contatto esplorativo e nulla di più. Si tratta chiaramente di una strategia, perché in questa fase è fondamentale non creare turbolenze con il Chelsea. È quello, infatti, il vero e probabilmente unico nodo dell’operazione: i Blues lasceranno andare via in prestito Lukaku dopo aver investito 115 milioni di euro per il suo cartellino meno di un anno fa?".