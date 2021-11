Corsport: “Inter, Barella e Bastoni da valutare per domani: le ultime”

Il successo sul Napoli qualche scoria in casa nerazzurra l’ha lasciata. Ma per nessuno degli acciaccati c’è stato bisogno di controlli o accertamenti

Domani sera sarà una delle serate più importanti della storia recente dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti la possibilità di garantirsi l'accesso agli ottavi di finale di Champions League battendo lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, qualche problemino fisico in casa nerazzurra c'è: "Per nessuno degli acciaccati c’è stato bisogno di controlli o accertamenti. Nemmeno per Correa, che aveva accusato qualche fastidio al polpaccio.

Oggi ci saranno le valutazioni definitive anche su Bastoni, che ha chiuso con una spalla ammaccata, e su Barella, molto affaticato. Non è da escludere che Inzaghi riduca al minimo le rotazioni. Addirittura, domani contro lo Shakhtar l’unica novità potrebbe essere Dzeko (7 punti di sutura in testa) in attacco, al posto di Correa. Ci sarebbero anche Vidal e Dimarco, ma il cileno non è entrato bene con il Napoli e la forma di Calhanoglu è in netta crescita. Difficile anche fare a meno, a sinistra, dello scintillante Perisic dell’ultimo periodo. E allora Dimarco potrebbe entrare in gioco pure in alternativa a Bastoni".