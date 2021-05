Corsport: “Zhang chiaro, per l’Inter tocca a Conte esporsi: ma pare che…”

Secondo il quotidiano, potrebbe non esserci più alcun incontro tra Zhang e Conte: questo lo scenario

La questione legata al futuro di Antonio Conte si fa sempre più intricata. Era in programma ieri il tanto chiacchierato incontro, ma le parti non si sono viste ed è possibile che non si siedano affatto. Il perché lo spiega il Corriere dello Sport: "Da una parte Antonio Conte, che si aspetterebbe di essere convocato ufficialmente da Steven Zhang. Dall’altra il presidente, che non ha remore a incontrarlo, ma che ritiene di essere già stato sufficientemente chiaro sui programmi e le prospettive del club, attraverso i suoi dirigenti. Vale a dire che la situazione non è mutata né rispetto all’incontro di Villa Bellini, quando il mercato fu azzerato, né rispetto a quest’inverno, quando il mercato fu addirittura cancellato.