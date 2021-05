CorSera – Inter aspetta Conte: non si dimette ma sa che un big tra questi 2 va ceduto

In casa Inter si attende l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per organizzare il futuro. Ma ogni scenario è possibile

In casa Inter si attende l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per organizzare il futuro. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il meeting non è ancora calendarizzato. "Fra l’allenatore, la società e la proprietà è in atto una partita a scacchi: dopo il vertice avvenuto sabato ad Appiano fra gli amministratori delegati Antonello e Marotta con Conte (assente il presidente Zhang), la società ritiene che ora sia l’allenatore, a conoscenza della necessità economica di sacrificare un big fra Lautaro e Bastoni, a dover fornire una risposta circa le proprie intenzioni", evidenzia il quotidiano.