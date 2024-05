" Molti si chiedono cosa accadrà dal giorno successivo al passaggio di proprietà, in particolare se cambieranno lo stile di gestione e l’approccio al mercato ". E' questo il tema aperto dal Corriere dello Sport oggi in vista dell'ormai sempre più probabile passaggio di proprietà dell'Inter da Steven Zhang a Oaktree . La risposta del quotidiano: "Verosimilmente, Oaktree punterà ad assicurare la continuità gestionale, confermando anzitutto l’attuale management che ha operato bene in condizioni difficili.

Ma anche assicurando la stabilità finanziaria del club, che non sarà certo messa a repentaglio dal passaggio da un azionista insolvente a uno molto più solido, come Zhang minaccia nel comunicato. Difficilmente Oaktree potrà però rinviare il riequilibrio economico della gestione (ancora non raggiunto) coprendo i deficit con continue iniezioni di capitale. I fondi si muovono su un orizzonte finanziario chiaro e prevedibile. Definiscono budget precisi a cui non si può derogare, come l’esperienza virtuosa del Milan di Elliott dimostra. Sui rinnovi dei big la dirigenza dovrà seguire linee definite, così come il saldo tra acquisti e cessioni difficilmente potrà tornare negativo nel breve termine".