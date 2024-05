Secondo quanto riporta Sky Sport, Oaktree ha chiaramente fatto capire a Suning di non voler cambiare posizione in merito al contratto sul prestito stipulato nel 2021. Dunque, se non dovesse cambiare nulla, lo stesso fondo è pronto a prendere il comando del club nerazzurro. Secondo Sky, la strategia è chiara e non prevede rivoluzioni in dirigenza, visto l'ottimo lavoro svolto in questi anni dal managment interista. Sul mercato, invece, le mosse della società saranno ancora una volta indirizzate verso la sostenibilità, parola d'ordine anche in caso in cui dovesse restare Zhang.