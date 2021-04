Costa: “Tifosi dal primo maggio? Devo correggere un attimo, ecco come stanno le cose”

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato a Sky Sport, smentendo la notizia della presenza di tifosi allo stadio dall'1 maggio

"La posizione del Governo è stata decisione che ha rappresentato una sorta di apripista e ci ha consentito di fare altri ragionamenti. Prevediamo una serie di aperture, dal 26 aprile si può tornare a giocare a calcetto o basket all'aperto. Stadi? Devo correggere un attimo la notizia, abbiamo preso una posizione sugli Europei, stiamo prendendo una posizione in merito alla finale di Coppa Italia, si può valutare il 15% per la finale di Coppa Italia. Per le aperture del 1° maggio è una riflessione non ancora approfondita, non c'è una decisione netta in questa direzione. Abbiamo individuato date e scadenze, era quello di cui c'era bisogno, lo sport ha svolto un ruolo importante".