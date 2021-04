Marani: “Conte, ossessione per la vittoria la sua fortuna. Inter, cresciuti tutti”

Parole al miele per Antonio Conte da parte del giornalista di Sky Sport Matteo Marani: ecco le sue dichiarazioni in collegamento

"La mentalità di Conte non possa cambiare ed è la sua grande fortuna. Lui si porta dietro l'ossessione per la vittoria. La vive fisicamente vittoria e sconfitta. È quello che tira fuori di più da tutti, indiscutibilmente. Dissi che l'Inter avrebbe vinto: avevo fiducia illimitata in Conte. Se ha la settimana a disposizione migliora tutti. Quando l'Inter è uscita dalla Champions è cambiato tutto. Bastoni era un giovane ed è diventato uno dei migliori a livello europeo, Skriniar si diceva che non potesse giocatore a tre ed è cresciuto tantissimo. Conte è la dimostrazione che lavorando con insistenza, con quella felice ossessione. Il braccio ad Hakimi dimostra quanto la vittoria sia famelica. Sulla maratona rimane nettamente il più forte di tutti".