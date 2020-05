Crespo: “Il Chelsea? Non volevo lasciare l’Inter. Avevo comprato casa 10 giorni prima, ma…”

In una lunga intervista rilasciata a France Football, Hernan Crespo torna sul suo passaggio dall’Inter al Chelsea. L’ex attaccante rivela che in quel momento non aveva nessuna intenzione di lasciare Milano: “Devo essere sincero, non volevo lasciare l’Inter. Volevo restare, avevo comprato una casa dieci giorni prima ma, per motivi economici, l’Inter aveva deciso di vendermi. Il mio sogno era giocare in Italia, non è mai stato quello di giocare in Premier League. E quando ci sono arrivato, mi sono finalmente divertito molto! È stato grandioso, davvero due anni eccellenti con uno stretto rapporto con i tifosi del Chelsea. Mi è piaciuta molto la cultura e la mentalità del calcio inglese. E oggi è il miglior campionato del mondo. Ma, come la Champions League, era un amore tardivo (ride). Da bambino sognavo l’Italia. Ma è stata una grande sfida, sono riuscito ad adattarmi, a guadagnare qualcosa. E il Chelsea di allora non era il Chelsea di oggi“.

(France Football)