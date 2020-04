Crespo: “Ronaldo altra categoria. Una volta aveva una pancia esagerata: ma fece tripletta”

Intervenuto in diretta Instagram con l’ex compagno Fabio Cannavaro, Hernan Crespo, ex centravanti dell’Inter, ha elogiato Ronaldo il Fenomeno, raccontando anche un curioso aneddoto sul brasiliano: “Ronaldo era di un’altra categoria. Mi ricordo un Brasile-Argentina, qualificazioni mondiali: Ronie aveva una panza che la maglia non gli entrava nei pantaloncini. Come è finita? 3-1, tripletta di Ronie. Il primo anno di Inter si girava e segnava. Contro il Brasile era sempre un massacro: dovevi picchiarli per fermarli, come facevi? Ci attaccavano Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Adriano… Si passavano il Pallone d’Oro un anno a testa”.

Materazzi?

“Non era cattivo, ma ignorante. C’è gente che picchia con stile, lui no”.