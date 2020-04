Crespo: “Lautaro deve restare all’Inter, ecco perché. Conte e Marotta hanno portato…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo consiglia Lautaro Martinez di rimanere all’Inter nonostante il forte pressing del Barcellona. “Io gli dico che deve restare all’Inter, senza alcun dubbio. Perché? Semplice. Lui ha fatto bene in Argentina con il Racing, è arrivato all’Inter e per un campionato ha fatto la panchina di Icardi, poi è stato promosso titolare. Questa è la sua prima stagione da inamovibile, poco per decidere di cambiare vita e andare a Barcellona. Gli servono almeno tre anni per completare la crescita, poi potrà pensare a un trasferimento”.

Chi l’ha incuriosita finora?

“Seguo l’evoluzione dell’Inter. Conte e Marotta hanno portato uno stile diverso rispetto al passato. E mi piacciono moltissimo la Lazio e l’Atalanta che sono le vere sorprese. Squadre che godono di un vantaggio sulle altre: da tanto tempo c’è sempre la stessa mano tecnica, Inzaghi e Gasperini hanno avuto tempo di costruire e adesso raccolgono i frutti. Ovviamente sia la Lazio sia l’Atalanta godono del momento di stasi delle altre“.

(Gazzetta dello Sport)