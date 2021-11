In Croazia – Perisic, Inter pronta a rinnovare il contratto: tempi e cifre

Il croato sembra aver cambiato idea e adesso è pronto a rimanere a Milano

Tra i protagonisti in positivo di questa prima parte di stagione dell'Inter, c'è sicuramente Ivan Perisic. L'esterno croato sta attraversando un grande momento di forma confermato dalle ultime due partite contro Napoli e Shakhtar in cui è stato decisivo. Adesso più che sul campo, l'attenzione dei tifosi nerazzurri è rivolta al futuro del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022. Se fino a qualche giorno fa l'addio a fine stagione sembrava scontato, Perisic sembra aver cambiato idea sulla sua permanenza a Milano. Attualmente il giocatore ha uno stipendio da 5 milioni di euro l'anno e, secondo quanto riporta sport.hrt, il club nerazzurro è pronto a prolungare il contratto fino al 2024 a 3,5 milioni di euro a stagione. L'incontro tra l'Inter e l'agente del croato potrebbe andare in scena prima delle vacanze di Natale.