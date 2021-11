Inter-Perisic, ci si risente nel 2022? “Sparata per il rinnovo, la distanza…”

Gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno croato, in scadenza con l'Inter al 30 giugno 2022. Inzaghi spera che rimanga

Grande protagonista nelle ultime due sfide, Ivan Perisic è l’uomo del momento in casa Inter. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, l’esterno sembrava sicuro di salutare i nerazzurri, ma la situazione può cambiare. Ne parla il Corriere dello Sport oggi: “Perisic ha da tempo manifestato il suo desiderio di provare un'esperienza in Premier League (in una big) o di tornare in Germania. La "sparata" per il rinnovo all'Inter era stata di 6 milioni netti a stagione, troppi per un quasi trentatreenne. Di certo trovare un elemento della sua qualità è complicato, ma anche per Ivan strappare all'estero un biennale/triennale a quelle cifre non è scontato. Ecco perché tra febbraio e marzo le parti faranno nuovamente il punto. E Inzaghi, che ne chiede la conferma, magari agevolerà la firma convincendo l’esterno”, si legge.