Ct Danimarca: “Eriksen tra i più grandi. Ha un approccio più giocoso: quando ci alleniamo…”

Intervenuto ai microfoni del portale danese Bt.dk, Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato così di Christian Eriksen, prossimo ormai a raggiungere le 100 presenze con la Nazionale: “È una cosa enorme. Speriamo che completino le 100 partite, ma è chiaro che quando giochi 100 partite nazionali, entri assolutamente tra i più grandi giocatori della nazionale di tutti i tempi.

Christian, sembra che abbia un approccio leggermente più giocoso. Ha una storia d’amore con la palla e quando alleniamo arriva con una palla in mano e continua a distinguersi per l’allenamento: quindi la sua storia d’amore con la palla c’è ancora e questo mi rende felice. Lui e Kjaer? Sono due tipi molto diversi. Quello che hanno in comune è che amano giocare e amano il momento della competizione. E sono ansiosi di diventare più forti. Sono ottimi esempi per i ragazzi con i piedi e con la testa. Sono entrambi superstar del calcio europeo e allo stesso tempo hanno i piedi per terra e pensano al meglio per la squadra”.