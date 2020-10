Eriksen quasi a 100 con la Danimarca: “Che orgoglio. Kjaer? Gli ho chiesto molto sull’Italia”

Intervenuto ai microfoni di TV2, Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato così del traguardo di 100 presenze con la Danimarca, che presto raggiungerà come calciatore più giovane della storia: “È una cosa bella, quando giochi non è qualcosa a cui pensi. Si pensa solo che ci sarà una nuova battaglia e un’altra battaglia ancora. Ma sono sicuro che una volta che avrò appeso gli scarpini al chiodo sarò orgoglioso di aver giocato così tante partite per la nazionale danese.

Laudrup, Schmeichel e Helveg idoli? Certamente. Questi sono stati i grandi della nazionale per molti, molti anni. Kjaer? È un calciatore incredibilmente bravo, nel tempo ha avuto un livello incredibilmente alto in molti club. Quindi è giusto che abbia giocato tante partite in Nazionale come me. Poi parla fluentemente l’italiano. Quindi gli ho chiesto un sacco di cose e mi ha dato molto aiuto in merito all’Italia e su come si vive”.