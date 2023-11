Cuadrado, il piano per averlo a Juve-Inter: “Ma ci si aspettava impatto diverso”

Juan Cuadrado punta Juventus-Inter. Il difensore colombiano, ai box da ormai due mesi a causa di un'infiammazione al tendine, sta lavorando ad Appiano per recuperare ed essere disponibile in quella partita, speciale per lui, come scrive il Corriere dello Sport: "Per questa settimana il giocatore continuerà l’allenamento in differenziato e il piano è quello di farlo tornare in gruppo dall'inizio della prossima settimana, con un supplemento di lavoro extra alla Pinetina nel weekend, quando dovrebbe saltare un giorno di riposo mentre tutti gli altri non convocati dalle nazionali si fermeranno domani e domenica. Se tutto dovesse andare come previsto, allo Stadium di certo lo attenderebbe un ambiente particolare in occasione del primo ritorno da avversario dopo il mancato rinnovo del contratto verificatosi l’estate scorsa.

Curiosamente in Italia la squadra che Cuadrado ha sfidato di più in carriera è stata proprio l’Inter, con 26 precedenti all’attivo di cui 18 con la maglia bianconera in tutte le competizioni. Di certo in casa Inter si aspettavano un impatto diverso da parte del colombiano. L’inizio di stagione però è stato fortemente condizionato da questo calvario iniziato con la pausa per le nazionali di settembre, quando in ritiro con la Colombia ha cominciato a soffrire per un'infiammazione al tendine d'Achille. Rispetto ai 62’ giocati con l’Inter fino a quel momento, per l’esterno destro trentacinquenne si sono aggiunti unicamente i 35’ disputati contro il Bologna prima della sosta di ottobre. Di fatto una prova non superata, visto che i problemi al tendine si sono ripresentati in quell'occasione a San Siro ed è tornato ai box per fare differenziato e terapie dedicate".