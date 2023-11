Infortuni e nessun impatto: l’Inter aspetta ancora Cuadrado. Ma è presto per definirlo flop

Presto per definirlo un flop

Eppure, nonostante gli infortuni e un rendimento sicuramente non eccezionale, appare ancora presto per definire quello di Cuadrado un acquisto sbagliato. Questo, sostanzialmente, perchè non bisogna dimenticare il budget che l'Inter aveva a disposizione per trovare un vice Dumfries: zero. A queste condizioni, appare difficile pensare a qualcosa di meglio: il colombiano, sulla carta, garantiva qualità, corsa, dribbling, ed esperienza, un usato sicuro pronto a dare il suo contributo fin da subito. Se El Panita dovesse ritornare presto a disposizione e in condizione, Inzaghi potrebbe aggiungere una nuova freccia al suo arco. I giudizi, quindi, meglio lasciarli da parte ancora per qualche mese: solo allora lo si potrà definire o meno un flop.