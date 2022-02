Inter, la Curva Nord si schiera al fianco di Handanovic e Lautaro: “Siamo con voi”

La tifoseria nerazzurra ha voluto caricare la squadra e mostrare il proprio appoggio al capitano e all'attaccante

Un punto nelle ultime tre giornate di campionato, testa della classifica persa (seppur con una gara ancora da giocare), sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: l'Inter non sta di certo attraversando un momento brillante. La Curva Nord, cuore della tifoseria nerazzurra, ha voluto caricare la squadra e mostrare il proprio appoggio, in particolare, verso alcuni dei calciatori più criticati dell'ultimo periodo. Il primo striscione è dedicato al capitano, Samir Handanovic, protagonista di alcuni errori che sono costati punti pesanti: "Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te".