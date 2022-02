Inter, i numeri inchiodano Lautaro: a secco da 7 partite, 1 gol nelle ultime 11

L'attaccante argentino sta attraversando un periodo di scarsa vena realizzativa: i nerazzurri hanno bisogno di lui

A secco da 7 partite, 1 gol nelle ultime 11: i numeri testimoniano il periodo di scarsa vena realizzativa di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino sta attraversando una crisi di gol dalla quale non è ancora riemerso, e l'Inter ha bisogno di ritrovarlo quanto prima per tornare a vincere. Così scrive il Corriere dello Sport: "Lautaro è chiaramente l'emblema di un attacco che non fa più male agli avversari: per l'argentino 7 gare di campionato a secco e un solo centro (su rigore) nelle ultime 11 uscite".