D’Ambrosio: “Inter, campionato straordinario. Meriti? Parlare di uno è riduttivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter oggi al Monza, ha parlato del suo rientro in campo per poi focalizzarsi sui nerazzurri: "Sto vedendo la luce in fondo al tunnel, a breve sarò a disposizione del mister e dei compagni. Palladino? La chiave è il rapporto e la sinergia che si sono create tra lui e la squadra: siamo ancora più coesi e i risultati in campo si vedono. Obiettivi? Ad inizio campionato era quello di arrivare il prima possibile a 40 punti: ora ci godiamo ogni partita, andiamo su ogni campo più feroci e più vogliosi di vincere per arrivare più in alto possibile.