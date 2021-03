Inter-Sassuolo, nerazzurri e Conte non contenti del rinvio. Recupero? Ecco la data

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inter-Sassuolo ha due 'slot' disponibili ad aprile: i dettagli

Matteo Pifferi

"Il rinvio della gara contro il Sassuolo non ha fatto sorridere Antonio Conte e più in generale i dirigenti di viale della Liberazione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rinvio forzato del match contro il Sassuolo in seguito alla disposizione dell'Ats di Milano. "A differenza di quanto può pensare il popolo dei social, l'Inter non è contenta di non disputare il match con i neroverdi di stasera e di doverlo riprogrammare nella prima metà di aprile", prosegue il CorSport che sottolinea come Conte volesse proseguire nel filotto ed evitare di interrompere quel trend positivo che ha portato i nerazzurri in vetta alla classifica con un buon margine sulle altre.

Recupero Inter-Sassuolo

Stando alle ultime indicazioni, il recupero della sfida tra Inter e Sassuolo dovrebbe essere il 7 aprile, primo slot disponibile e la Lega è orientata a fissare la partita proprio per quella data. "Quel giorno a Torino verrà recuperata Juventus-Napoli (ore 18,45). Nel caso, si cercherà di evitare la sovrapposizione dei due eventi e dunque di far giocare Inter-Sassuolo alle 15 o alle 21. In questa stagione compressa dal virus, pur non gradendolo, la Uefa non vieta categoricamente di disputare i recuperi dei campionati nazionali allo stesso orario (o poco prima) dei match di Champions", scrive il quotidiano.

Dubbi sul 14

Nel caso in cui la Lega optasse per il 7 aprile, Inter e Sassuolo potrebbero accordarsi e chiedere il rinvio (come accaduto per Juventus-Napoli) al 14 aprile e sarà poi facoltà del presidente Dal Pino accettare o meno la richiesta. "L'Inter non ha ancora preso una decisione: se da un lato scendere in campo il 7 potrebbe voler dire rinunciare a qualcuno degli elementi attualmente colpiti dal Covid, giocare il 14 darebbe poco tempo per recuperare in vista della difficile trasferta di Napoli di domenica 18 aprile", commenta il CorSport.