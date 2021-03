CdS – Covid, Inter non ancora tranquilla. “Tamponi anche ieri e domani. Alla Pinetina…”

Sono attesi in mattinata i referti dei tamponi effettuati ieri ma domani ne saranno fatti altri: l'Inter attende risposte

Oggi non è in programma alcun giro di tamponi ma già domani saranno effettuati nuovi test per il gruppo squadra in quello che potrebbe essere l'ultimo giorno senza allenamenti alla Pinetina. "Il condizionale però resta d'obbligo perché il divieto di lavorare nel centro tecnico in provincia di Como per quattro giorni è scattato in seguito alle quattro positività registrate nell'arco di quarantotto ore. È chiaro che se le risposte degli esami di ieri (attese in mattinata) dovessero dare risultati poco incoraggianti (ovvero se aumenterà il numero dei positivi), allora è possibile che la ripresa delle sedute slitti ulteriormente. Con buona pace dei ct delle nazionali che sperano sempre di poter contare sui nerazzurri per gli impegni di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar", commenta il Corriere dello Sport.