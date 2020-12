De Paul? “Conte lo farebbe giocare così”. L’Inter pensa a questa offerta: ben oltre i 30mln

“Andiamo avanti, sperando che si possa migliorare qualcosa. Magari, qualche giocatore che può andare a giocare che vada a giocare, così da poter diventare più snelli e funzionali a ciò che vogliamo“. Così, dopo Cagliari-Inter, Antonio Conte parlava delle prossime mosse di mercato a gennaio del club nerazzurro. L’allenatore si riferiva soprattutto alle uscite (Vecino, Nainggolan ed Eriksen su tutti), ma probabilmente anche a qualche entrata, appunto, ‘funzionale’. Un elenco di giocatori che include sicuramente anche Rodrigo De Paul, un centrocampista che, come scrive calciomercato.com, sarebbe perfetto nel 3-5-2 dell’allenatore nerazzurro:

“Analizzando alcune delle heatmap di De Paul e confrontandole ad esempio con quelle di Roberto Gagliardini ci si può accorgere che le zone di campo “calpestate” sono praticamente le stesse, con Conte che chiede leggermente alle sue mezzali di decentrarsi in fase di costruzione e l’argentino che invece tende ad accentrarsi un po’ di più al limite dell’area avversaria in fase di possesso“, scrive la testata. Ed è proprio in quella posizione da mezzala che Conte potrebbe utilizzarlo, per rendere ancora più duttile e pericoloso il suo modulo.

Il problema è sempre stata la valutazione che l’Udinese fa del calciatore argentino. Se fin qui si parlava di 30 milioni di euro, infatti, calciomercato.com sostiene che i bianconeri hanno avanzato richieste che toccano i 40 milioni: “Sono infatti 40 i milioni di euro di valutazione. Servirà un lavoro di fino, scegliere un’operazione particolare, magari un prestito molto oneroso con riscatto già fissato a cifre che si avvicinano a quei 40, ma con la ricerca di un piccolo sconto. Un’operazione, verrebbe da dire, ‘alla Tonali’“, si legge.

(Fonte: calciomercato.com)