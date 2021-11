De Vrij, ancora nessuna discussione in chiave rinnovo. “Due ombre sul futuro”

La dirigenza dell'Inter ancora non ha allacciato i contatti con l'entourage del difensore per il rinnovo: futuro in bilico

Alessandro Cosattini

Il futuro di Stefan de Vrij è ancora tutto da scrivere. I dialoghi tra l’entourage del difensore olandese e l’Inter non sono entrati nel vivo e la scadenza di contratto (2023) si avvicina. Così La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto il punto sul futuro del giocatore: “Sul futuro interista si allungano due ombre, quella di Mino Raiola e Antonio Conte, l’agente e il mentore: al momento non si è discusso del prolungamento del contratto, tema che dovrebbe essere caldo vista la scadenza nel 2023 e l’arrivo del suo ex allenatore al Tottenham potrebbe lasciare immaginare un agguato deciso sul mercato”, si legge.