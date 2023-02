Di Canio: “Ma chi è che deve motivare i giocatori dell’Inter? La gestione di Inzaghi…”

"Stando ai numeri, non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter sia la miglior squadra degli ultimi tre anni. E' stata l'unica squadra, negli ultimi tre anni, ad aver superato gli 80 punti, un anno anche i 90. Colpa delle caratteristiche dei giocatori, ma anche della gestione. Sa giocare un bel calcio, ma manca sempre qualcosa. Conte ha vinto il campionato con 12 punti di vantaggio, mentre l'anno scorso è sfumato per propri demeriti. Il derby è stato gestito malissimo, ma l'Inter era ancora padrona del proprio destino, prima di Bologna. E' un problema di leadership. Chi entra non riesce mai a dare nulla: chi deve motivarli?".