Inter, dramma senza Champions: via altro big, c’è nome certo. A rischio pure Barella e Lautaro

Sfumato da tempo l'obiettivo scudetto, per l'Inter resta fondamentale (a dir poco) qualificarsi alla prossima Champions League. La brutta sconfitta di Bologna apre scenari da incubo per il club nerazzurro che, come noto, non naviga in acque propriamente chete dal punto di vista finanziario. Garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions è importantissimo per mettere al sicuro la società, con le entrate assicurate dall'UEFA, ma anche per scongiurare la cessione di più pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, in caso di quinto posto l'Inter potrebbe essere costretta a vendere Bastoni, ma non solo. Scrive la rosea: