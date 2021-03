Italia, difficile che Mancini rinunci a Barella. Quotazioni di Bastoni in ascesa. Sensi…

I tre azzurri domani raggiungeranno Parma per rispondere alla convocazione del c.t. Roberto Mancini

"Ma anche le quotazioni di Bastoni sono in continua ascesa, vista la grande stagione con l’Inter e la necessità di un ricambio generazionale in difesa. Più difficile vedere protagonista Sensi, che nell’Inter non vede il campo dal 9 febbraio a causa di guai fisici. Ma Stefano vuole giocarsi le sue carte per non perdere il treno azzurro".