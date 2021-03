In 7 giocheranno con la nazionale, Inter delusa. Il caso Eriksen il più curioso

Inevitabile il fastidio del club nerazzurro che ha visto salutare sette nazionali

Tamponi dei giocatori tutti negativi e via libera per i nazionali . Nella giornata di ieri si è verificato quello che l'Inter alla fine si attendeva. Inevitabile il fastidio del club nerazzurro che ha visto salutare sette nazionali: Brozovic, Perisic, Lukaku, Skriniar, Eriksen, Radu, Hakimi. Ma come giocare allora le partite, in casa e soprattutto all’estero? È la domanda della Gazzetta dello Sport .

"Per farlo occorre proprio spostarsi, “rompere” la bolla: facendo leva su questo punto, il club nerazzurro sperava che i giocatori si limitassero solo a sedute di allenamento, anche alla luce di possibili sanzioni una volta tornati in Italia. In realtà, mettendo piede in un Paese straniero, il giocatore è sottoposto al regolamento anti-Covid di quella nazione. Per questo sono già subentrate o subentreranno a breve nuove autorizzazioni per scendere in campo in match ufficiali da parte delle autorità locali. Tradotto: non si “aggira” la Ats lombarda, ma la si scavalca per competenza territoriale".