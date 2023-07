Di Gennaro: “Inter, allenamenti tosti ma tanta gioia. Mi sento sempre più a casa”

Il terzo portiere nerazzurro, arrivato in questa sessione di mercato, in attesa che arrivino gli altri suoi compagni di reparto, è in ritiro con Inzaghi e i compagni

«Sono molto emozionato e felice di far parte di questo gruppo, gli allenamenti sono tosti, si lavora ma con tanta gioia».RaffaeleDi Gennaro è tornato all'Inter come terzo portiere e in attesa che l'Inter sostituisca Onanache ha appena lasciato l'Italia per andare al Manchester United, l'estremo difensore si sta allenando con la squadra di Inzaghi per preparare la nuova stagione.