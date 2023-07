Sky – Onana al Manchester United, cifre più alte per l’Inter: sono 52,5 mln più…

Onana ieri è partito da Torino alla volta di Manchester per raggiungere lo United. Da Gianluca Di Marzio arrivano le cifre definitive dell'affare che ha portato il giocatore in Premier League. L'Inter aveva fissato sui sessanta mln il costo dell'estremo difensore che ha raccontato di aver accettato il club inglese perché tutte le parti in causa volevano finisse in questo modo.