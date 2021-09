Dimarco: “Inter, questi colori rappresentano tantissimo per me. L’esordio…”

L'esterno mancino, nato e cresciuto con la maglia nerazzurra indosso, si sta ritagliando un ruolo di rilievo

Federico Dimarco è il protagonista del MatchDay Programme dell'Inter, in vista del match contro l'Atalanta di sabato: "Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto. È passato tanto tempo dalla prima volta che ho indossato la maglia dell'Inter e sono contento e onorato di indossarla oggi".