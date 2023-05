Milan-Inter, Dimarco: “Emozione incredibile giocare questa partita, ma non sarà una vendetta”

In conferenza stampa, ad Appiano Gentile, Federico Dimarco affianca Simone Inzaghi. Ecco le parole del laterale dell'Inter

E' la notte che vale una stagione, una vita sportiva. L'importanza di un derby elevata all'ennesima potenza, i sentimenti di una rivalità che valicano i confini dell'Italia. Milan e Inter giocano l'andata delle semifinali di Champions League, è già vigilia per rossoneri e nerazzurri.

In conferenza stampa, ad Appiano Gentile, Federico Dimarco affianca Simone Inzaghi. Ecco le parole del laterale dell'Inter :

Come tutti i derby, sempre bello giocarli. Ne ho visti tanti, sono contento di giocarmi una semifinale contro il Milan e voglio godermela a pieno.

Il Milan ha passato due turni difficili, sono campioni d'Italia in carica. Sappiamo cosa ci aspetta.

Sono stati difficili sulla carta, ma sul campo abbiamo dimostrato chi siamo e che vogliamo giocarcela fino in fondo.

Non penso, sono passati tanti anni. Vogliamo solo fare una grande partita, pensiamo al presente.

Nel 2003 ero a San Siro. Da tifoso dell'Inter, non sono bei ricordi. Ma pensare che 20 anni fa ero allo stadio e oggi gioco questa partita è un'emozione incredibile.

E' una semifinale di Champions, vogliamo dare tutto per giocarcela al meglio.

Nei racconti di chi c'era nel 2003, emerge la difficoltà di gestire la settimana a livello mentale. Qual è la ricetta?

"Penso che ci vogliano testa e cuore, pensare una partita per volta. Se vai troppo in là con i pensieri rischi di lasciare qualcosa per strada".